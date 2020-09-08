中芯暴瀉23% 恒指跌105點

面臨美國制裁危機，中芯國際中午發表公告澄清指，涉及軍隊報道均為不實新聞，但股價表現未見改善，加上大行花旗重申叫沽中芯，中芯股價每況愈下，曾瀉24.9%，低見17.76元，收市仍插22.88%，報18.24元。
銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，短期後市存在下調壓力，可能向下跌多200至300點「屠牛」後反彈。
市民留家避疫，多了時間上網，一不小心，墮入網上騙徒圈套。警方公佈今年上半年的科技罪案達六千四百多宗，比去年同期翻倍，當中網購騙案激增近三倍，不少涉口罩騙案，而裸聊勒索及網上情緣騙案亦上升，前者受害人包...
2020-09-08
中印邊境關係緊張，有印媒上周五報道指，有五名印度青年於有爭議的藏南地區被中方帶走，不過直至昨日雙方都未就事件接到正式通報。據印度國防部指，目前已透過軍事熱線聯絡中國解放軍以了解有關事件。目前正等待中方...
2020-09-08
颱風海神周一凌晨橫掃日本，再於下午登陸南韓蔚山廣域市後向北移動，預期周二凌晨將會經北韓移入中國吉林，並於周二傍晚前後進一步深入黑龍江省，逐漸變為溫帶氣旋。而吉林正值秋收，當局呼籲，要嚴防積水致失收，引...
2020-09-08
錦綉花園位於元朗大生圍，為低密度洋房屋苑，環境恬靜。是次走訪的3房洋房放盤，實用面積890方呎，屋內均以淺杏色裝潢配於木質家具，並掛有多幅畫作，別具特色，洋房外連629方呎花園，住客可在此種植盆栽。 ...
2020-09-08
打破港股歷史凍資紀錄的「水中茅台」農夫山泉（9633）今日掛牌，該股最終合共獲得逾70萬份認購申請，成為自2009年以來最多人認購的新股。由於一手難求，該股在多個暗盤中升幅均超過一倍，當中富途暗盤叫價...
2020-09-08
今晚歐洲國家聯賽A3組重演一八世界盃決賽戲碼，當時冠軍法國在主場迎戰克羅地亞。高盧雄雞主力基沙文和基奧特皆於兩年前攀事業高峰，如今卻分別在巴塞隆拿和車路士陷入困境，勢必在西甲和英超本周開鑼前，領軍奏捷推銷自己，主勝可捧。（香港開電視76、有線602、603、662台周三凌晨2:45直播） 法國在一八世盃決賽4:2擊敗克羅地亞，射手基沙文攻入一球，獨取四球並列決賽周次席射手之外，更拒絕巴塞首次邀請，留在馬德里體育會的忠誠也贏盡掌聲。他去年最終轉投巴塞，卻未能跟王牌美斯擦出火花，如今還出現信心危機，上仗歐國聯作客1:0小勝瑞典射失十二碼，連續三次於國際賽極刑宴客。 為前...
2020-09-08
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
身在廈門拍攝網絡電影的鍾欣潼（阿嬌）昨日凌晨在入主酒店房內，意外跌倒撼爆額頭血流如注，經理人霍汶希和好姊妹容祖兒聞訊即由北京飛赴廈門照料，阿嬌的傷口有6厘米需縫數十針，手術後留院休息無大礙。 鍾欣潼（...
2020-09-08
普及社區檢測計劃由九月一日開展，截至昨天為止，一共找出十六名隱性患者。有人誤以為這個數字偏低，只佔已檢測市民中一個小比例，從而質疑這次大篩查的成本效益，但持這種想法的人，可說是大錯特錯，他們並不了解這次普檢的真正社會功能。 截至昨日下午近六時，約有近一百一十九萬人網上登記預約，其中一百零八萬人接受了採樣，經化驗並確認之後，已經找出十六人呈陽性反應，比率為百分之零點○○一四，表面看來，這個比例極低，但實際而言，每找出一名隱性患者，等同截斷社區中一條隱藏的病毒傳播鏈，直接阻止往後更多人受病毒感染，可以挽救更多人的性命。由於性命攸關，怎可說這次大篩查不重要。 大篩查進入倒數時刻，...
2020-09-08
上個馬季逢新冠肺炎全球爆發，港府及多個國家都先後修訂本身的出入境限制，令到好幾位騎師都未能如期來港客串，因而曾觸發騎師荒。馬會有見及此，競賽小組於是修改就騎師犯不小心策騎時的停賽量刑，由今年四月下旬至七月中煞科的接近三個月時間，所有騎師若有犯規，停賽期都止於一個賽馬日，其餘停賽日數都以罰款代替。不過今季開鑼，騎師人數已回升至二十人，競賽小組經酌情後，決定回復以往的量刑方法。開鑼日的沙田賽事，黃皓楠便因策騎「佳運來」阻及他駒，被判罰停賽兩日並未可以罰款代替一日刑期。 馬場浮世繪
2020-09-08