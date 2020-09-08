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中芯暴瀉23% 恒指跌105點

2020-09-08 列印
　　中芯國際（981）股價暴跌近兩成三，有傳美國考慮將中芯納入貿易黑名單，同時拖累其他晶片股捱沽，推低恒生科指急插近半成，收報7240點。市場憂慮後市調整未完結，恒指全日收報24589點，走低105點，失守100天線（24647），四日累插595點。

　　面臨美國制裁危機，中芯國際中午發表公告澄清指，涉及軍隊報道均為不實新聞，但股價表現未見改善，加上大行花旗重申叫沽中芯，中芯股價每況愈下，曾瀉24.9%，低見17.76元，收市仍插22.88%，報18.24元。

　　銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，短期後市存在下調壓力，可能向下跌多200至300點「屠牛」後反彈。

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