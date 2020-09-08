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恒大樓盤全線七折搶攻

2020-09-08 列印
　　內地樓市將迎來「金九銀十」銷售旺季，內房企中國恒大（3333）再發力搶攻，集團主席許家印日前宣佈，「金九銀十」兩個月，單月銷售額要衝刺1000億元（人民幣，下同），恒大或將提前完成全年6500億元銷售目標。

　　許家印日前召開營銷大會，在會上宣佈一系列促銷策略及銷售目標，包括自9月7日起至10月8日期間，恒大樓盤全線七折，至少覆蓋全國600個樓盤；「金九銀十」兩個月，每月銷售額要衝刺1000億元。

　　恒大今年首8個月累計銷售額按年增約21.8%，至4506.2億元，已完成全年6500億元銷售目標的近七成，意味若9、10月能實現2000億元銷售額，恒大將提前完成全年目標。

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