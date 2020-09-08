誇大收入67億遭除牌 天合須「回水」投資者

證監會昨日再次動用《證券及期貨條例》第213條，勒令涉新股造假的天合化工（除牌前上市編號1619）「還原」交易，「回水」予投資者。當時天合及其執行董事魏宣，於2014年上市時，將收入誇大逾67億元人民幣。



證監會昨日公佈，根據《證券及期貨條例》第213條尋求原訟法庭頒令，將天合化工所有公眾股東，回復至他們在認購或購買天合股份之前的狀況。不過證監未有指出，已申請凍結天合在港資產。



未申請凍結在港資產



天合於2014年6月9日發出招股章程，並於同月20日主板上市，所得款項淨額約35.2億元。當時摩根士丹利、瑞銀及美林遠東均是聯席保薦人。不過上市不足3個月，沽空機構匿名分析（Anonymous Analytics）就指稱其帳目虛假或具誤導性，天合因此停牌近1個月。



2015年3月，天合宣佈押後公佈2014年年度業績，擔任其首次公開發行（IPO）的核數師及申報會計師行德勤，亦在其後辭去核數師一職。2017年5月，證監指示聯交所暫停天合所有交易。



該股已在今年6月11日起被取消上市地位。期間證監因天合招股章程內容欠妥，在市場失當行為審裁處，對天合及其執行董事魏宣展開研訊程序。



證監調查發現，天合招股章程中，2011年至2013年財年銷售收入和溢利，包含虛假或具誤導性資料，有關資料或會誘使他人認購或購買天合股份，從而及/或令該股股價上升。證監會又發現，126億元人民幣往績紀錄總收入中，約有53%被誇大。



因此證監再次動用《證券及期貨條例》第213條，在天合及執行董事魏宣的研訊程序中尋求多項命令。當中包括天合及魏宣透過向所有在研訊程序，於今年6月2日展開時，持有天合股份的公眾股東，支付回復原狀所需款項，或向他們回購該等股份，以便將他們回復至認購或購買有關股份之前狀況，或向公眾股東支付損害賠償。







