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中國外儲連升五月

2020-09-08 列印
　　內地外匯儲備實現五連升，國家外匯管理局公佈，截至今年8月底內地外匯儲備規模3.16萬億美元，按月升102億美元，升約0.3%；增幅就較7月底減少，7月底時外匯儲備規模按月增加約421億美元。數據顯示，8月底黃金儲備為1226.15億美元，按月降4.73億美元；但以盎司計，8月底黃金儲備為6264萬盎司，為連續第12個月維持不變。

　　外管局副局長及新聞發言人王春英表示，8月內地外匯市場運行保持平穩，外匯供求基本平衡。國際金融市場上，受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，非美元貨幣相對美元整體上漲，資產價格漲跌互現；匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，8月外匯儲備規模上升。



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