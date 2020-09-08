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吉利上月售車11.34萬輛

2020-09-08 列印
　　吉利汽車（175）昨日公佈上月汽車銷售數據，8月份共銷售11.34萬輛汽車，較去年同期增12%，按月亦增8%。若總結首8個月，吉利總銷量74.9萬輛汽車，按年仍跌11%，並已完成今年全年銷售目標132萬輛中的57%。

　　吉利上月汽車銷量中，6609輛為新能源和電氣化汽車；出口量按年增長約97%，至6322輛汽車；於中國市場之總銷量為約10.71萬輛汽車，較去年同期增長約9%。期內吉利轎車、運動型多用途車及多用途汽車總銷量，分別為約3.85萬輛、7.16萬輛及3403輛；領克品牌汽車的總銷量為約1.71萬輛，按年增長約56%。

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