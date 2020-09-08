中環IFC外望——小米委碧桂園前高層彭志斌為副總

小米集團（1810）「夢之隊」再添一員，公布碧桂園（2007）前副總裁彭志斌已加入小米，出任副總裁和首席人才官（CHO）。小米昨日股價跌1.4%，報24.15元。



小米表示，彭志斌將負責人力資源戰略規劃及制定、人力資源管理體系建設等工作。據公開資料顯示，他曾任碧桂園集團副總裁、人力中心總經理及蘭州區域總裁等職位，負責碧桂園集團的人力資源管理工作近10年。他亦曾服務於中糧地產、華信惠悅及中鐵四院等。這次是彭志斌第二次進入通訊科技行業，他曾於中興通訊（763）海外片區人力資源負責人。小米指，他是幫助董事長雷軍實現「將星璀璨」願望的一大力量。



雷軍於八月時表示，今年小米成立10年，在未來10年將集中投放在人才身上，同時啟動合夥人制度。今年以來，該公司已任命常程、楊柘和曾學忠出任高層，當中曾學忠亦為副總裁，同時是手機部總裁，負責手機產品的研發和生產工作，向雷軍匯報。



Mate40削單三成 華為市佔跌至第三



美國針對華為的新一輪禁令將於9月15日生效，據台灣媒體引述供應鏈消息透露，華為近期將下調新一代手機Mate40的出貨量，定單削減幅度達30%。外媒亦引述研究機構預料，美國禁令導致華為今年手機的市佔率由第二位，下跌至第三位。另有報道指，華為已將用於電視機生產的零部件定單減少30%至40%。



報道指出，華為已通知業界下調Mate40的出貨量，估計Mate40若可正常出貨，應可售2000萬台，料砍單三成，即相當於減少500萬至600萬台。據悉，華為於今年的IFA，未有發布最新的麒麟9000處理器，該處理器將是麒麟晶片的最後一代，首發搭載在Mate40系列手機。供應鏈消息又稱，華為之前已確定推遲5納米麒麟9000晶片發布，台積電正緊急交付相應的定單。



高瞻