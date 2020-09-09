Tesla暴跌逾兩成 科技股續瀉 杜指挫632點

美國迎來勞動節假期過後首個交易日，科技股延續近期弱勢，其中Tesla一度暴跌兩成，拖累納指早段曾急瀉400多點，低見10875點；杜指則跌破二萬八大關，報27571點，大跌561點；標指則跌70點，報3356點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27500點，跌632點；納斯達克指數收報10847點，跌465點。滙控（005）美國預託證券價格曾見32.44港元，較香港收市價跌0.56港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見503.94港元，較香港收市價跌4.56港元。



美股科技股大幅回吐，電動車生產商Tesla成跌市焦點，股價早段一段大跌兩成，報336美元，收市更跌21%；亞馬遜跌4%，報3153美元；facebook及Alphabet都跌超過3.5%。



面對美股急跌，Forexlive分析師Justin Low認為，這是華爾街交易員自勞動節假期返回後，採取規避風險的做法所致。有市場人士認為，在聯儲局準備採取長期低利率政策背景下，這次拋售不會維持一段很長時間。



Spartan Capital首席市場經濟學家Peter Cardillo認為，市場不會進行大幅修正，先前市場反彈主要動力來自聯儲局，基本上除了股市外，投資者沒有其他地方可以投放金錢。



歐洲股市顯著下挫，科技股領跌。英國皇家郵政調高收入目標後，股票逆市急漲25%。英國富時100指數收報5930.3點，跌7點，跌幅0.12%。國DAX指數收報12968.33點，跌131點，跌幅1.01%。國CAC指數收報4973.52點，跌80點，跌幅1.59%。



金價反彈，於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1943.2美元，升8.9美元，升幅0.46%。



內銀領漲 港股回升34點



港股則缺乏方向，恒指午前一度下挫248點，至24341點，創近一個月新低，其後在內銀股帶動下收復失地，微彈34點，報24624點，中止四連跌；恒生科指連跌四日，收報7123點，跌1.6%；港股交投活躍，成交1406億元。



舊經濟內銀股接力撐起大市，工行（1398）漲4.74%，收報4.42元；中行（3988）漲3.61%，收報2.58元；建行（939）漲3.14%，收報5.59元；以上三股為表現最佳藍籌頭三位。



市場憂慮中美科技戰愈演愈烈，周一錄得超過12億元北水流走的美團（3690），股價下挫4.11%，收報238元；小米（1810）領跌大市，下瀉7.25%，收報22.4元，同是表現最曳藍籌和恒生科指成份股。



耀才證券研究部總監植耀輝稱，內銀股走強撐起大市，短線猶如見底並逐步回升，他認為由中資金融股帶領大市大幅反彈機會不高，相信它們只能穩住大市。