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憂慮硬脫歐 英鎊低見1.3

2020-09-09 列印
　　市場憂慮英國硬脫歐，拖累英鎊連續五日插水，昨於歐洲時段一度急挫1.18%，低見每英鎊兌1.3010美元，兌港元則逼近10算，創3個多星期以來低位，亦為近4個月最長跌浪。市場預期英鎊仍未見底，勢跌穿1.30水平。

　　英鎊昨於亞洲時段大部份時間靠穩於1.31附近水平，但進入歐洲時段急轉直下，兌美元跌破1.31，低見1.3010，5日累跌逾近3%；兌港元則連破10.2及10.1，低見10.0836。

　　東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恆表示，英鎊下跌主因英國與歐盟貿易談判分歧未有收窄，英國首相約翰遜更定下10月15日為談判最後期限，令市場憂慮導致英鎊受壓，相信英鎊未必能守住1.30水平，料將下試1.2850至1.29。
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