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信達百濟兩公司納港股通

2020-09-09 列印
　　已除「B」的信達生物（1801）及百濟神州（6160）意外納港股通。

        恒指公司反口將此前表明被「摘出」的信達生物及百濟神州，重新加入港股通相關指數，並於今日（9日）生效。

　　恒指公司於8月28日稱，鑒於未能確定18A章上市的生科公司是否符合港股通資格，故不將以18A章上市，但已「搣甩」B字的信達及百濟神州納入。

        然而，上周五信達及百濟神州出人意料地入選港股通。

        恒指公司遂反口指，由於信達及百濟神州已確認符合互聯互通機制下的港股通交易條件，故兩股份將於昨收市後加入港股通相關指數。

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