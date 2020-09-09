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花旗：卡數簽帳微跌網購增

2020-09-09 列印
　　新冠肺炎疫情難平，花旗香港信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，今年上半年該行信用卡簽帳按年錄得輕微跌幅，其中海外簽帳跌幅較大，但網上消費有見增長，抵銷大部分跌幅；冀全年信用卡簽帳可錄得正增長，但仍取決於疫情緩和情況及消費者信心等。

　　李冠康於傳媒電話會議中表示，除海外簽帳跌幅較大外，本地餐飲購物及旅遊相關等的面對面信用卡交易亦錄較大下跌；但網上交易簽帳額上半年錄得正面增長，佔整體簽帳額的45%；期內家居娛樂網上簽帳按年升45%，網上雜貨升41%，餐飲外送服務亦見約10%的升幅。

　　

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