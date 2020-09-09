10股搶閘IPO涉372億 樂享互動周四先招股

秋風一起，新股潮再熱起來，勢成全球最大集資額的螞蟻科技集團十月中招股，早已部署大量資金泊港。市場估計最少有10隻新股擬在未來一個月的真空期搶閘招股「抽水」，共集資總額或達48億美元（約372億港元），當中樂享互動定於本周四招股，集資約2億美元（約15.6億港元）。







此外，繼百勝中國（9987）後，據報再鼎醫藥和寶尊電商，冀於周內通過上市聆訊，最快本月來港作第二上市。



上月底凍資王農夫山泉（9633）招股，展開新一輪新股潮，在美元轉弱牽動下，資金已湧入香港搵食，港匯於八月底多次觸及強方兌換保證，目前銀行體系結餘已突破兩千億大關的近三年新高，達到2063.28億元，並有持續流入趨勢，華僑永亨銀行經濟師李若凡早前估計，螞蟻集團招股時，銀行體系結餘或突破2500億元。



不少新股有望本月登場，媒體營銷服務商樂享互動有望於明天起招股，集資2億美元，據報已引入移卡（9923）、美國家族辦公室Crede Capital Group、阿布扎比資本和中資嘉實基金共四名基石投資者，共投資約5000萬美元。該公司主要業務協助自媒體經營，重磅客戶包括騰訊（700）旗下微信，今年首季微信貢獻其收入達91.1%。



中概股再鼎寶尊第二上市



至於內媒報道，在納斯達克上市的中概股再鼎醫藥和寶尊電商，均尋求本周通過港交所上市聆訊，有望日內上載招股書，最快本月及最遲十月第二上市，兩股分別擬籌最多10億及5億美元。再鼎醫藥主要研發癌症等創新藥物，上半年仍錄得虧損1.29億美元，按年擴大54.8%。而寶尊電商為中國電子商務服務提供商，於2007年行業市佔率達到25%排第一。



早前亦有數家公司尋求上市聆訊，包括內房企金輝控股、腫瘤藥物研發商嘉和生物藥業、以及民辦IT高等教育企業東軟教育科技，分別集資最多4億、3億及1億美元。



