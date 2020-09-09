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陽光房產全年分派收入4.67億

2020-09-09 列印
　　陽光房地產投資信託基金（435）昨日公佈，截至6月底止全年業績，年度可分派收入4.67億元，按年微跌0.1%；每基金單位末期分派13.6港仙，按年跌3.5%，全年共分派26.8港仙，按年跌1.8%。

  該公司行政總裁吳兆基表示，旗下與旅客相關的零售舖，及大單位的寫字樓放租的空租期會較長，但飲食及快餐等民生消費類舖位則較短，預計今年度的出租率仍有壓力。

　　期內，公司收入8.55億元，按年上升0.5%；物業收入淨額6.85億元，按年增加0.3%。該公司整體物業組合的平均出租率按年上升0.4個百分點，至95.7%。

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