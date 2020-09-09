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收購交易涉違規 渣打遭印度罰億元

2020-09-09 列印
　　外電報道，渣打集團（2888）遭印度監管機構罰款10億印度盧比（折合約1.05億港元）。

        彭博社引述印度執行機構發出的8月命令，一項歷時8年的調查發現，渣打於2007年與一組投資者合作收購Tamilnad Mercantile Bank（TMB）股權時，違反了外匯管理法。

        報道表示，TMB於13年前在未經印度央行批准下，將約4.69萬股份轉讓予多間海外投資者；其中亦有部份股份轉入渣打的一間附屬公司Sub-Continental Equities，同樣未獲得印度監管機構許可。

        





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