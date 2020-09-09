中環IFC外望——騰訊遭收回印「食雞」代理權

中印關係緊張，連手機遊戲亦受累。手機遊戲《絕地求生》手機版《PUBG Mobile》開發商南韓PUBG公司表示，將會收回騰訊（700）在印度的特許經營權，將會承擔遊戲在印度所有發行責任，以解決遊戲被印度當局禁止問題。



印度政府早前宣佈，禁用118款中國手機應用程式，指這些應用程式涉嫌參與危害印度主權與完整、印度國防、國家安全和公共秩序的活動。被禁用的中國應用程式，包括在印度擁有數百萬年輕用戶的遊戲《絕地求生》手機版、中國互聯網巨頭騰訊提供的服務，以及一些網上支付、約會平台及編輯照片程式等。



PUBG開發商在Twitter表示，完全理解並尊重印度政府採取措施，因玩家數據私隱及安全是公司首要任務，希望能與當局合作，在完全符合法律法規前提下，找到解禁方法。公司重申，《PUBG Mobile》是由南韓公司擁有及開發的知識產權，正積極在多個平台上開發及發佈遊戲。



屈臣氏進軍中東 杜拜旗艦下月開幕



長和（001）旗下屈臣氏集團宣佈，將拓展業務至中東市場，並計劃於2025年底前在當地開設100間分店。屈臣氏表示，與中東的私人企業Al-Futtaim達成獨家特許經營權協議，將旗下品牌屈臣氏，引進海灣阿拉伯國家合作委員會成員國，將是該集團成立180年以來，首度將業務擴展至中東地區。首間杜拜的屈臣氏旗艦店將於下月正式揭幕。



首間位於杜拜購物中心的屈臣氏旗艦店將於10月1日正式揭幕，同時網店、手機應用程式及會員計劃等亦會同日推出，該集團計劃在2025年底前在當地開設100間分店。



另外，屈臣氏將於今年第四季，在杜拜節日城及阿聯酋購物中心開設兩家分店，並於2021年進駐沙特阿拉伯。



屈臣氏集團董事總經理黎啟明表示，中東地區是全球美妝產品需求增長最快的市場之一；Al-Futtaim擁有豐富的零售品牌管理經驗，深信是次合作定必能夠為當地顧客，帶來嶄新的線上及線下美容購物體驗，以及最新潮的護膚及美妝品牌。



高瞻