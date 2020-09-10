新紓困法案或有進展 低吸科技股 美股反彈439點

美股經過連日下跌之後，昨天早段出現反彈，蘋果公司以及Tesla等重磅股帶動大市上升。美股早段指報27945點，升444點；標普500指數報3393點，漲61點或1.86%；納指報11095點，升247點或2.28%。



受美股推動，港股夜期亦反覆向好，中段升64點，見24481點，較恒生指數收市高水12點。



近期從高位回落的Tesla，早段大幅反彈超過一成，見363美元，至於蘋果公司亦升近3%。



雖然疫苗開發工作有挫折，環球經濟形勢仍面對不明朗因素，但市場人士指出，早前美股的跌幅已相當可觀，在沒有新的壞消息出現之下，出現技術反彈，亦不足為奇。



美國新紓困法案或有進展。路透引述美國國會議員助理稱，共和黨將在參議院引入新紓困法案，涉及金額3000億美元。參議院多數黨領袖麥康奈爾稱，期望盡快於本周進行全院表決新的刺激方案。不過，民主黨批評，共和黨法案金額不足以應對新冠肺炎疫情所需。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27940點，升439點；納斯達克指數收報11141點，升293點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見32.96港元，較香港收市價升0.26港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見514.64港元，較香港收市價升10.64港元。



油價經過上個交易日急挫後，周三顯著反彈。紐約10月份交貨的輕質原油期貨價收報每桶38.05美元，升1.29美元，升幅。



金價造好。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1954.9美元，上漲11.7美元，升幅0.6%。



港股方面，美國科技股近日沽壓持續，拖累本港上市的科技股亦無運行，「ATMX」無一倖免，昨天恒指低開後沽盤增加，最多曾跌410點，低見24213點，創上月7日以來新低，其後跌幅收窄，收報24468，跌155點；恒生科技指數7000關失而復得，收報7015，下滑1.51%，五日累插11.3%。港股成交縮至1207億元。



受外圍急挫影響，A股顯著受壓。上證指數收報3254，跌1.86%；深成指數收報23861，降3.25%。野村發表報告上調中國今、明兩年國內生產總值（GDP）增長預測至2.2%及9.4%，原預期分別為增長1.7%及8.8%。



憧憬黃金周 港航空股造好



科技股重創，今年升勢最誇張的美團點評（3690）挫2.52%，收報232元；小米（1810）連跌三日，下跌1.34%收報22.1元，由上周三歷史高位26.95元計，已累插18%；騰訊（700）跌0.89%，收報504元；京東（9618）降3.08%，收報295.6元。



市場憧憬「十一」黃金周可提振旅遊業，航空股造好。東航（670）揚4.51%；南航（1055）漲3.67%；國航（753）漲1.91%；當局正與11個國家商討「旅遊氣泡」計劃，刺激專業旅運（1235）飆30.77%，收報0.255元。