長和擬售以國流動通訊權益

中美角力累長和（001）在以色列難展拳腳，據報長和計劃出售當地第二大流動通訊商Partner Communications全數約27%的股份。長和回覆指，有關股權自2009年出售後策略維持不變，會繼續尋找適當時機出售股權。



長和表示，在2009年以約14億美元出售了Partner股權，同時向買家提供3億美元的賣方貸款，有關貸款由Partner的股權作擔保。由於原本買家和後來取代的新買家並未償還全部貸款，因此以色列法院去年任命一個接管人，督促欠債人向集團償還債務。



長和強調，自出售股權後，該集團的策略維持不變，會繼續尋找適當時機出售Partner的股權。長和去年11月已取得Partner的股權，但以色列政府一直未有跟長和接觸有關牌照的事宜。