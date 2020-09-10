百勝暗盤破底4.9% 頂頭槌飛蝕逾90萬

本港第4隻中概股百勝中國（9987）今日掛牌，雖然超購51倍，14手才穩獲1手，但昨日暗盤已破底，最多潛水4.9%，收399.2元，跌3.11%，一手（50股）帳面蝕640元。6張「頂頭槌飛」（每張約83.83萬股），以借7日，九成孖展，息率2.35厘計，股價需升1.56%，至418.44元，才能「打和」，按暗盤收市價計，每張「頂頭槌飛」損手逾90萬元。



內地連鎖快餐經營商百勝中國昨公佈招股結果，每股定價412元，按美港股價「一兌一」計，較隔夜美股收市價52.32美元（約405.48元）溢價1.58%，若今晚美股繼續向下，兩地價差繼續擴大，百勝今日或難逃破底厄運。



公開招股部分，共接獲13.8萬份有效申請，認購共8771.85萬股，超購51.32倍。國際發售部分亦超購7.74倍。



分配結果顯示，百勝一手中籤率為25%，抽14手（700股）可穩中1手。另百勝亦接獲6張「頂頭槌飛」，每張分別認購1.6765萬手（約83.83萬股），最後每張「頂頭槌飛」分別配發1407手（約7.04萬股）。按九成孖展，2.35厘息，借7日計，每張「頂頭槌飛」連同利息及手續費需支付約45.28萬元。百勝需升1.56%，至約418.44元，才能「打和」，惟按耀才暗盤收市價399.2元，已大蝕90.048萬元。



耀才暗盤收報399.2元



然而，百勝上市前夕已面臨破底，且水位盡失的困局。據耀才暗盤數據，該股開市便迅速破發，甚至一度跌至392元，遠低於隔夜美股收市價52.32美元（約405.48元），最終收報399.2元，未能重回400元關口，不計手續費，一手帳面蝕640元。



分析指，第二上市股份無炒作空間，純看與美股折讓率，百勝卻遇上美股回調，今日破底機會大。



