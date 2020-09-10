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農夫山泉將納恒生綜指

2020-09-10 列印
　　恒指公司昨收市後宣佈，農夫山泉因符合快速納入標準，將被納入恒生綜合指數，意味着北水未來或有機會買賣此股。

　　農夫山泉首掛日遠低於多個暗盤收盤價，昨日收市微升0.3%，造33.2元，較招股價21.5元，仍高54.4%。

　　恒指公司於收市後宣佈，由於農夫山泉符合恒生綜合指數快速納入指數規則要求，即首掛日收盤後總市值處於恒生綜合指數成分股10%，因此將於本月21日（周一）收市後納入指數，並於22日（周二）生效，意味著該股未來或被納入港股通買賣名單。

  截至昨收市，農夫山泉總市值為3714.49億元。

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