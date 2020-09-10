農夫山泉將納恒生綜指

機械人的技術發展愈見成熟，現在美國空軍亦迎來一個新的機械夥伴，一隻被稱為Vision 60 UGV的機械狗。據報，機械狗擁有在任何地形或環境中運行的能力，同時又能夠在狗背小平台上攜帶一系列傳感器和無線電。 美軍空軍發言人指，軍方正在探索如何使用機械狗。他指：「要將機械狗的傳感器與戰場上的射擊者所受到的快速威脅聯繫起來。而這些概念和能力將會在日趨成熟的訊息時代中致勝關鍵。」

2020-09-10