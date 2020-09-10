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賽生藥業港申上市料籌39億

2020-09-10 列印
　　2017年在美國退市的賽生藥業「捲土重來」，日前向港交所（388）遞交主板上市申請，據外電報道，該公司初步計畫集資5億美元（約39億港元），摩根士丹利、中金以及瑞信為聯席保薦人。

　　賽生藥業是一家美國加州的醫藥研發公司，於1992年已在納斯達克交易所上市，於2017年，由德福資本、中銀集團、鼎輝投資、上達資本以及Boying Investment組成的財團，當年以6.07億美元價格私有化。該公司總裁兼首席執行官趙宏曾表示，於美國退市的主要原因是，董事會希望將主要精力放在中國及亞洲市場。

　　

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