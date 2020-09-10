樂享互動招股籌17億 券商預留500億孖展

內地近年流行網紅經濟，靠此 「發跡」的媒體營銷服務供應商樂享互動（6988）今日開始招股，該公司主席、執行董事兼行政總裁朱子南昨日表示，該公司未來的發展重心主要在短視頻自媒體，冀5年內能夠搶佔5%的市場份額。在微信概念股效應下，料受投資者歡迎，證券商更預留逾500億元孖展額供客戶認購。



樂享互動全球發售5.437億股，招股價介乎2.14至3.21元，最高集資近17.45億元，每手1000股，入場費僅3242.35元，下周二（15日）截止招股，預計9月23日掛牌，中信建投、招商證券以及交銀國際為聯席保薦人。



移卡認購200萬美元



是次招股引入4名基石投資者，合共認購2700萬美元（折合約2.11億元），當中Acuitas Group以及Capital Investment分別認購1000萬美元，嘉實基金以及移卡（9923）分別認購500萬以及200萬美元。



該公司主要透過自有的數據庫、算法及系統，根據微信及抖音等社交平台上網紅及KOL的粉絲及流量類別，為其客戶產品匹配適合的廣告載體。



樂享互動計劃把集資所得金額60%用作開發短視頻自媒體變現業務，將19.8%用作加強效果類自媒體營銷服務能力；10.2%用作開發海外自有自媒體資源；10%用作營運資金及一般企業用途。



朱子南以抖音為例，指其用戶平均在線時長已經超過微信，但商業化程度和流量變現率仍有很大發掘空間，冀5年內能夠搶佔5%的市場份額。



另外，多家證券商亦為該股留足孖展，本報綜合5家證券商，預計合共預留逾500億元，當中信誠預留140億元，凱基預留100億元，英皇預留40億元，華盛預留20億元。另外，耀才為樂享互動以及福祿控股（2101）合共預留最多350億元孖展。



