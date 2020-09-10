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日網上金融企業SBI明年撤港

2020-09-10 列印
　　據外電報道指，日本網路金融企業SBI正考慮撤出香港，料最快將在明年3月底前執行，主要由於中國通過《港區國安法》，以加強對香港的管控，導致香港國際金融都市的地位將下滑所致。

  據悉，SBI控股是日本最大的線上經紀商，在香港的僱員數目少於100人。

  報道指出，SBI發言人表示，近期實施的《港區國安法》，削弱了香港作為金融中心的吸引力，公司目前正在考慮最快於明年3月撤出香港。不過，他拒絕透露將把本港業務遷往至何處。據了解，SBI執行長北尾吉孝正考慮，為在日本關西地區建立國際金融樞紐出一分力。

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