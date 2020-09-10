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國泰停放沙漠機隊擬增至五成

2020-09-10 列印
　　新冠肺炎疫情下，航空業持續低迷。據本地媒體報導，國泰（293）研究把更多客機停放在國外，並由早前宣布的三分之一國泰航空及國泰港龍的客機，增加至機隊數目的一半，主要由於疫情持續下，航空旅遊業的復甦的時間將較預期長所致。

  報導引述知情人士表示，涉及轉移到海外的客機包括有國泰航空及國泰港龍，當中為客機機隊數目的50%，即大約90架客機將送往沙漠地區。

  國泰早前公佈，在謹慎運營及資產管理的考量下，決定將三分之一的客機轉移到海外，而首批航機定址在愛麗絲泉，該城市位於澳洲中部。

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