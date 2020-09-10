中環IFC外望——工銀推10.8厘定存搶客

傳統銀行與虛擬銀行角力，工銀亞洲推出手機銀行開戶優惠，3個月港元定存息高達10.8厘，但條件多多。虛銀匯立銀行（WeLab Bank）亦出招，2個月港元定存息高見9.8厘，優惠先到先得。



工銀亞洲表示，合資格新客戶透過該行手機銀行開戶，並開立3個月港元定存，可享高達4.2厘年利率，入場門檻1000元，累計存款最高金額則為8萬元。至於多人同行的優惠息率，則視乎客戶推薦好友人數多少，若推薦人及被推薦人組成三人行、五人行或十人行，且每人均成功開立8萬元的3個月定存，方可每人在4.2厘的基礎上，再享受1厘、4.6厘或6.6厘的額外息率，即最高息達10.8厘。



匯立銀行玩法則延續其小巴概念，由昨日起至本月底，每日一班9.8厘年利率GoSave飄移定期存款小巴，將會於其應用程式上不定時出現，優惠先到先得，每日上限50人。每次存款上限1萬元，存款期2個月，單次上車最多可收息163元，若上足22日，則可賺3593元。活動推出後有客戶一度無法登陸應用程式，該行就回應，由於活動反應超乎預期熱烈，令系統遇上負荷問題，部份客戶登入時受短暫影響，現已恢復正常。



豪車迫力失靈險死 耀才「葉太」入稟索償



一架豪華賓利（Bentley）名車「迫力」失靈，四年內兩度令耀才「葉太」同鬼門關擦身而過，近日她入稟向汽車經銷商大昌行索償，又兩次去信運輸署投訴該型號，希望提醒市民小心。



一間名為保勝有限公司入稟高院，向大昌行旗下汽車經銷商索償，據指涉事車型為賓利的「Continental GT Convertible」房車。事主葉太2016年以408萬元買下這款車後，一次在山頂落斜時煞車系統突然失靈，幸在千鈞一髮之際用「P波」煞車保命。事後大昌行已為該車替換零件，但相同事件在今年三月再發生，雖然再執返身彩，但已經令事主失去信心。



事後事主託人檢查到涉事名車有煞車問題，於是要求大昌行賠車價和檢查費，合共索償約413萬元；同時又認為問題同車款品質有關，以「葉太」名義兩度去信運輸署投訴，促請介入調查，希望防止其他車主遇意外。



高瞻