疑「搭棚」手法 獲利3870萬元 涉操縱壹傳媒股價 警拘15男女

壹傳媒創辦人黎智英上月十日被捕後，股價大幅異動，兩日內狂飆逾20倍，單日成交額曾僅次重磅股騰訊（700）及美團（3690）。事件引發證監關注後，股價隨即散水並跌穿1元，近日在2至3毫間徘徊。警方昨拘捕涉操控股價的15人，曾買賣近十七億股股票，獲利三千八百七十多萬元。



八月十日，黎智英等人被警方以違反港區國安法拘捕後，壹傳媒曾應聲跌逾一成六，至0.075元，惟當時部份財金界知名股評人（KOL）呼籲買貨「撐新聞自由」，加上市場憧憬台資入局，資金乘機炒作，午後突然發力，掉頭倒升近3.5倍，至0.4元收市。次日更借勢炒高，最高見1.93元，升6.7倍，創上市以來最大升幅，兩日內累升超過20倍，而當日成交達42億元，僅次騰訊及美團。



壹傳媒爆升兩日後，便傳出證監已展開行動向證券界查詢異動背後的交易信息。壹傳媒應聲向下，當日尾端更失守1元，最多曾跌五成四，至0.51元。翌日即使黎智英獲准保釋，仍無助提振股價，繼續下挫至最低0.34元，較最高位1.96元，已累積大幅插水逾八成二。其後大半個月內，壹傳媒持續於0.2元至0.4元的低位盤整。



直至昨日事件又有新進展，午後傳警方拘捕十五人，涉嫌買賣壹傳媒時干犯串謀詐騙及洗黑錢。消息一出，股價大幅波動，曾瀉兩成一，至0.235元，後又掉頭倒升九成六，高見0.59元，收市企穩0.41元，全日升幅達三成六，成交擴大至超兩億元。



有關人士或非專業炒家



利用虛假交易、製造交投活躍的假象，是常見的炒賣細價股手法，俗稱「搭棚」。有證券界人士指出，近年監管機構大舉打擊細價股炒風，這類手法已較為少見，但小投資者仍然要打醒精神，避免誤中陷阱。有證券業人士指出，這類細價股莊家一般很專業，甚至在內地設立指揮中心，故認為有關人士並非專業炒家。