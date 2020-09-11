新地全年基礎溢利降9% 中期盈利前景不確定

新地（016）截至六月底止全年基礎溢利293.68億元，按年降9.4%，末期息維持3.7元，全年亦持平派4.95元。新地主席郭炳聯表示，疫情帶來前所未有挑戰，中期盈利前景不確定，取決於疫情發展及防疫措施，但堅信「一國兩制」會行穩致遠，香港及該集團均有良好長遠發展前景。



郭炳聯在業績報告中表示，疫情的影響尚未完全反映，預計中短期環球經濟活動將仍然疲弱，但歷史指出疫情最終會結束。他稱，本地經濟繼續面對內憂外患，但堅信「一國兩制」會行穩致遠，加上在中國對香港支持，香港會有良好的長遠發展前景，亦對本地地產市場有利，同時，穩健的用家需求和低利率將繼續是推動樓市的主要動力。他又指出，內地經濟活動正處於復甦，並預計回到長期增長軌道。



用家需求撐港樓市



新地表示，短中期經營情況很大程度取決於疫情發展及經濟恢復程度，包括能否放寬限聚令，以及重新與內地及鄰近地區開關。新地指出，疫情下會做好本份，繼續投資買地及發展所有項目，亦已準備就緒，待經營環境恢復正常，業務可迅速重回正軌。



上年度新地總收入826.5億元，按年少3.1%，由於錄得投資物業公平值減少55.1億元，令全年純利為235.2億元，跌47.6%。期內在疫情爆發下，香港物業合約銷售額下跌約43.7%，至336億元，但中國地區倍增至95億元，至於賣樓入帳收入幾乎持平為412.6億元。



不過，由於商場表現受到影響，租金收入跌3.4%，至242.1億元。其中香港整體平均出租率下跌2個百分點，至92%。新地表示，多項業務受社會事件和疫情影響，包括酒店業錄得重大虧損，預計情況會在下半年維持；至於租務組合遭受重大挑戰，尤其零售商場的新租和續租租金，均面對龐大下調壓力。



