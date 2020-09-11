富通推含逆按揭壽險計劃

富通保險昨日宣布，推出「按您想」壽險計劃，當中設有首創的內置保單逆按揭功能，保單持有人可選擇將人壽保障套現為退休年金，當中涉及P-3%的貸款息率。富通保險行政總裁楊德灝表示，本港業務於5至7月錄得40%的增長，由於每次疫情大爆發後，市民對醫療保險產品等需求均會增加，有信心能延續其增長速度。



楊德灝指出，疫情下其線上銷售增加，但相信疫情或金融危機總會過去，料疫情或經濟正常化後，客戶對線上及線下的保險需求仍會上升。他續稱，暫時未見本地失業率上升，對保險業務的需求造成影響。







