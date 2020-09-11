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匯立煞停9.8厘「高息小巴」

2020-09-11 列印
　　虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）前日（9日）推9.8厘年利率GoSave飄移定期存款小巴優惠，但僅存活1日就「見光死」。

        該行昨日表示，經過深思熟慮以及聽取各界意見後，決定先進行更多壓力測試，才重開「高息小巴」，以確保能提供更好的用戶體驗。有市場人士估計，或與其系統死機引發金管局關注有關。

  匯立銀行前日推2個月港元定存優惠，計畫即日起至本月底，每日不定時推出飄移定存小巴，年利率高達9.8厘。活動推出後，有客戶一度無法登陸該行應用程式，匯立隨後解釋，是因活動反應熱烈，系統高負荷。



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