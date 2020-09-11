百勝首掛挫5.29% 每手蝕1090元

來港第二上市的內地連鎖餐飲股百勝中國（9987）未獲市場熱捧，昨日首掛表現略為失色，收報390.2元，跌穿招股價412元，挫5.29%，表現更遜暗盤收市價。若不計手續費及佣金，一手50股蝕1090元；每張頂頭槌飛帳面更損手逾153萬元。



百勝中國是次招股每張頂頭槌飛申請合共獲配1407手，以收市價390.2元計算，每張頂頭槌飛帳面蝕153.36萬元。假設其以九成孖展、2.35厘孖展息率計算，合共需要支付11.48萬元利息，以及手續費29.21萬元，變相蝕逾194萬元。大行瑞銀預料，未來在本港仍會有更多的連鎖餐飲企業上市，以吸引更多的香港和中資等投資者。



樂享互動首日孖展超購430倍



內地第三方虛擬商品及服務平台運營商福祿控股（2101）今日「截飛」，昨日截止孖展認購，合共錄得超過388.06億元孖展認購，以公開發售部分集資8900萬元計算，目前超購逾435倍。



另一內地自媒體營銷服務提供商樂享互動（6988）昨日首日招股，便已錄得752.27億元孖展認購，超額認購逾430倍。當中，耀才證券首日已有202億元的孖展認購，輝立亦有近194億元，而信誠則有100億元。



另外，澳門機電工程服務工程承建商濠江機電（1408）昨日公佈招股結果，以每股下限1元定價，公開發售接獲8810份有效申請，超額認購7.99倍，國際發售部分略為超額認購；1手2000股中籤率30.11%，抽75手則可穩中1手。該股上市前夕，暗盤價格做好，昨日於本港三家暗盤交易場中升幅介乎85至88%，以富途表現最好，收報1.88元，較招股價高88%，若不計手續費，一手可賺1760元。



