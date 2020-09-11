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強積金資產七月底破萬億

2020-09-11 列印
　　積金局表示，強積金資產於今年7月底已超過1萬億元，強積金可扣稅自願性供款（TVC）供款額超過21.7億元，涉及約4.12萬帳戶，而強積金百萬富翁更多達6.3萬個，其戶口金額超過100萬元。

  積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，今年首季強積金資產跌幅明顯，但隨後逐步回升；相關資產整體呈向上趨勢，強積金池一路擴大。

　　去年底強積金總資產為9695億元，而今年首季環球資本市場劇烈波動，這一數字曾倒跌至8000多億；積金局數據顯示，強積金資產首季過後已回升，於7月底超過1萬億元。

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