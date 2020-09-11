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渣打精簡架構 洪丕正任亞洲區CEO

2020-09-11 列印
　　渣打集團（2888）昨日公佈，自明年1月1日起，將調整其業務架構，作為更新戰略的一部份。此舉旨在發展面向富裕和零售客戶的業務，並更有效地發揮其獨特的國際網絡。

  是次調整將令架構更精簡。渣打同時宣佈高層人事變動，現任大中華及北亞區行政總裁兼零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正，將出任亞洲區行政總裁，繼續駐守香港。

　　旗下的個人客戶和相關產品，即零售銀行、私人銀行和財富管理將合併為一項新業務，名為個人、私人和商業銀行業務（CPBB），由現任東盟及南亞區行政總裁徐仲薇領導，並出任CPBB行政總裁。

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