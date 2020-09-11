中環IFC外望——滙豐取消26項服務費 逾400萬客受惠

為應對虛擬銀行不是全免服務收費，就是豁免大部份收費，滙豐銀行早在去年虛銀面世前已率先取消個人戶口最低結餘收費，昨再宣佈由今年11月1日起取消26項基本銀行服務收費，範圍涵蓋一般銀行服務、存款及提款、跨行及環球轉帳，以及匯款，以促進香港普及金融發展，預計將有逾400萬名客戶受惠。銀行界人士預料其他銀行會跟隨滙豐取消服務費。



滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，希望透過進一步取消基本銀行服務收費，令大眾獲得更多元化的免費銀行服務，以處理日常理財所需，預計超過400萬名滙豐個人客戶將會受惠。



滙豐取消一系列銀行服務費用，包括人民幣及外幣現鈔存提、索取銀行報告及其他文件、補發存摺、滙豐環球轉帳服務，以及匯款等。該行取消26項收費後，一般銀行服務尚有接近50項服務會繼續向客戶收取費用。



阿里料未來網絡創造品牌湧現



阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓總裁蔣凡昨表示，未來10年將是互聯網創造新品牌的10年；預計未來3年天貓平台上將會出現1000個年銷售逾1億元（人民幣，下同）的新品牌；天貓將整合阿里巴巴的資源，全面幫助新品牌發展。



蔣凡在天貓新品牌發佈會上指，中國整體商業的數字化會進一步加速，新消費品牌的崛起是中國未來5至10年里最確定性的機會。對新品牌的幫助一直是天貓的核心戰略之一，未來天貓將輸出數字技術能力，幫助新品牌更好地洞察消費者需求，為新品牌定製專屬的營銷活動，還將聯動盒馬、大潤發、零售通、銀泰等阿里巴巴經濟體力量，幫助新品牌形成全面立體的本地化營銷渠道。



數據顯示，近年來天貓平台上的新品牌發展迅速，2019年天貓上新增了70%的新品牌。今年「618」活動期間，該平台26個細分領域的第一名，由成立不到3年的新品牌創造。蔣凡又強調，未來天貓將不僅是幫助新品牌銷售的平台，還將幫助新品牌提升品牌力，助力中國創業者們打造出一批立足中國、面向全球的新消費品牌。



高瞻