觀望氣氛濃厚 大市交投縮水 恒指本周料屬上落市

經歷月初科技股震盪後，投資者無心戀戰，成交不斷縮水。市場分析認為，本周港股仍處觀望階段，繼續炒上落市，料於24000至24500點窄幅波動。分析預期待科技股回穩，以及憧憬疫情解決利好傳統經濟股，大市才可望重拾升軌。



恒指上周跌勢隨外圍緩和，尾段稍見反彈，全周守住二萬四關，累跌192點，報24503點，成交量則逐步縮減至上周五不足1000億元。上周五夜期收報24332點，跌122點，低水171點；ADR港股比例指數收報24374點，較上周五收市低129點，預視今日恒指或會低開。



夜期港股ADR齊向下



香港股票分析師協會副主席郭思治表示，港股前景方向未明，本周料於24000至24600點波動。恒指自月初至今累跌逾千點，若沒有特別壞消息，後市或可喘定回彈，並聚焦可否修復10天線及100天線，約24600至24700點，「恒指喺所有平均線之下，技術上屬反覆欲試底形態，能唔能夠上返去好關鍵」。但他提醒，牛證重貨區在24000點附近，憂慮或會下試有關低位「殺牛」。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦指，大市很難出現大反彈，料本周於24000至24500點上落。他表示，若港股要上升，仍待科技股回穩，以及傳統經濟股具疫情解決憧憬，但早前提早炒作十一黃金周的航空、濠賭、內需股等板塊，較少反映在恒指身上。



溫傑指出，上周A股走勢意外疲弱，若周二公佈上月的中國經濟數據遜預期，恐令市場憂慮經濟復甦進度，從而引致港股波動。



至於美國科技股早前拖累投資氣氛，他認為納指有望穩定，但部份資金轉移至傳統經濟板塊，相信港美科技股仍要整固，並指投資者應留意周二，因當日是美國對華為新禁令生效日期，以及是短片應用程式TikTok賣盤限期，同時蘋果公司亦舉辦秋季發佈會，料會對後市有影響。



分析料科技股續整固



本周多個國家議息，包括美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公佈結果，早前局方計劃將貨幣政策通脹2%目標，調整至「平均2%」，市場關注何時修改政策指引。