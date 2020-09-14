百勝次季恢復增長 加密佈局迎外賣商機

在內地經營肯德基（KFC）、必勝客等餐廳的百勝中國（9987）成為第四隻回流的中概股，行政總裁屈翠容接受訪問時稱，第二季內地餐飲業務開始復甦，又指外賣收入急增，料未來開舖將加密同一地區佈局，讓騎手在取餐後能盡快送到。



屈翠容回顧百勝中國母企百勝餐飲集團，於2016年分拆百勝中國上市時，不論是美國還是香港，都是其考慮範圍之內，公司一直亦希望能夠回到亞洲，惟有相應想法後，仍需要不少時間建立相關能力，包括組建投資者關係、處理上市事宜的財務團隊等，再加上新冠疫情令進展拖慢，因此現時才回到本港上市。



中國首季受疫情影響，餐飲業受到重挫，屈翠容表示，旗下品牌肯德基在疫情期間仍有逾60%店舖營業，內地市民出行活動在第二季開始恢復，因此該公司上半年整體能夠錄得盈利，毋須裁員並可按往常慣例調整薪酬。除了火車站、機場等交通樞紐外，店舖盈利情況已經恢復增長，但市場情況變化太快，因此不便給予任何指引。



疫後盈利改善毋須裁員



內地外賣餐飲市場近年發展迅速，疫情下更加催生「外賣自取」潮流，屈翠容透露，以肯德基品牌為例，若以收入計算，疫情後外賣收入比例高達30%，外賣自取亦由疫情前的5%升至30%，堂食僅佔40%；必勝客外賣收入佔比亦高達四成。她認為，未來開舖趨勢將是店舖面積愈來愈小，反而在同一地區佈局會更加頻密，因外賣更重要是短距離，騎手在取餐後能夠盡快送到。



肯德基的店舖網絡現時仍有逾800個城市沒有覆蓋，必勝客則有逾1700個城市，屈翠容指，空白商圈會是未來開店方向；目前一、二線城市店舖數目佔整體四成，三至六線城市則佔六成。她又透露，該公司餐廳品牌不論於哪類城市，投資回本期幾乎相同，肯德基為2年左右，必勝客則是3至4年。