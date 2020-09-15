大型收購交易頻出現 科技股帶動 杜指327點

美股近日頻頻出現大型收購交易，市場氣氛活躍，令杜指早段向好。截至本港時間晚上約11時50分，杜指報28054點，升388點，較早時更觸及28067點。標普500指數目前報3399點，升58點。納指報11107點，漲253點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27993點，升327點；納斯達克指數收報11056點，升203點。滙控（005）美國預託證券價格曾見32.02港元，較香港收市價跌0.18港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見529.17港元，較香港收市價跌0.33港元。



甲骨文復牌漲逾6%



受新冠病毒疫苗及企業併購利好消息帶動，美股周一高開高走，杜指踏入中段漲幅擴大至超過400點，重返28000點以上，納指升超過2%。



甲骨文證實，該公司為字節跳動周末向美國財政部提交的TikTok交易計劃的合作夥伴，並表示會在其中擔任「受信任的技術提供商」。消息公佈後，甲骨文一度停牌，復牌後漲逾6%。



微軟則發表聲明稱，已收到來自字節跳動的消息，不會將TikTok在美國的業務出售予微軟。美國財長努欽表示，特朗普政府周末收到甲骨文將把短視頻應用TikTok變成一家總部設在美國的公司的提議，並將在本周審議這一計劃，而TikTok的最後交易期限為本月20日。



努欽在接受CNBC電視台採訪時指出，政府對微軟和甲骨文都很有信心，他們已經選擇甲骨文，當局將與他們的技術團隊和政府的技術團隊一起審查，看他們是否能做出這樣的表述，以保證美國手機數據的安全。



Nvidia四百億美元收購Arm



晶片設計公司Nvidia宣佈以現金加股票，總值四百億美元，從日本軟庫手上收購手機晶片公司Arm。此外，生物科技公司Gilead亦計劃以二百一十億美元，收購同業Immunomedics， Immunomedics股價早段升超過一倍。美股雖向好，但港股夜期仍偏軟，中段跌37點，見24507點，低水133點。



歐洲股市反覆靠穩。阿斯利康（AstraZeneca）藥廠稱已收到英國藥監局的確認，可以繼續進行新冠肺炎疫苗第三階段試驗，消息利好股市。法國CAC指數收報5051.88點，升17點。德國DAX指數收報13193.66點，跌9點。英國富時100指數收報6026.25點，微跌5點。



金價上升，紐約期金昨晚見每盎司1966美元，升18美元，升幅約0.9%。另紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1963.7美元，升15.8美元，升幅0.81%。