華僑永亨搶按貸勁減H按息

不過，該計劃沒有為按息封頂，亦無現金回贈。
華僑永亨自大約兩年前開始冷待按揭業務，當時在市場仍爛搶按揭時率先加按息、取消現金回贈。時至今日，同業因應風險增加等因素而先後加按息、削回贈，華僑永亨對按揭生意取態卻來個大逆轉，轉為積極吸納按揭。
據悉，華僑永亨認為現為適當時機再次吸納按揭貸款，於本月近期推出H+1.2厘的H按計劃，但不設封頂息及現金回贈，罰息期2年。
海關破獲一個五人洗黑錢家庭，涉過去兩年來串同一家找換店，清洗三十億元黑錢，數額之鉅，打破本港紀錄。海關揭發該一家五口合共開設逾百個銀行戶口，頻繁轉帳六千次，一共涉三十億港元；找換店參與其中一億七千萬元...
2020-09-15
收購TikTok交易又傅新進展。據美國科技巨擘微軟周日發佈，他們收購TikTok的提案已遭拒絕。不過路透社引述消息人士透露，字節跳動有意與美國甲骨文公司建立合作夥伴關係，而非直接出售在美業務。目前甲骨...
2020-09-15
動物間都有「混血兒」和「跨國婚姻」。昨日台北市立動物園公佈，自二○一八年從捷克布拉格動物園引進雄性馬來貘「貘克」與電影童星「貘芳」混群交配，並於上周日誕下一個「混群」男寶寶。園方表示，母子均安，目前新生寶寶已順利自行站立。 園方指，「貘芳」於周日上午八時二十三分產下寶寶。當時寶寶的體重為五點一公斤，而新生寶寶的深褐色身軀上會有白色花斑及條紋「保護色」。不過在未來兩個月就開始轉變，半年後就會與爸媽一樣。 園方表示，曾在二○一○年拍攝電影《少年Pi的奇幻漂流》的童星「貘芳」，一開始對來自布拉格的「貘克」 並不動心，不過在年輕活潑的「貘克」不斷示好的攻勢下，最終成功打動...
2020-09-15
不少家長早於子女出生前已開始為他們的前程籌謀，名校林立的地區尤為吸引。當中位於馬頭角的新晉豪宅君柏，屬小學34校網內，項目僅4年樓齡，以下為大家介紹屋苑的低層戶，屬罕有4房雙套設計，屋內的中式精緻靚裝...
2020-09-15
美股近日頻頻出現大型收購交易，市場氣氛活躍，令杜指早段向好。截至本港時間晚上約11時50分，杜指報28054點，升388點，較早時更觸及28067點。標普500指數目前報3399點，升58點。納指報1...
2020-09-15
愛華頓在周日英超首輪作客1:0擊敗熱刺，近七年來首度於聯賽戰勝六大豪門。該隊能夠取得好開始，全因領隊安察洛堤今夏買入的三個中場新援表現出眾，當中第三次與他合作的愛將占士洛迪古斯被打造成攻擊核心下，立即重生創造五個入球機會，安帥亦矢言昔日的天之驕子回來了。 當阿仙奴、紐卡素和李斯特城在首輪英超都是靠新援全取三分之際，愛華頓亦不遑多讓在三名中場新援占士洛迪古斯、阿倫盧利奧和杜哥利坐鎮下實力倍增，最終他們憑前鋒卡維特利雲於下半場一箭定江山，作客一球擊敗熱刺，自二○一三年以來、經過四十一次嘗試終於首度在聯賽擊敗六大豪門。 拖肥糖三名新援當中，以占士洛迪古斯表現最搶鏡。此子去...
2020-09-15
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
日韓藝人輕生浪潮陰霾未散，兩位同是36歲的性感女星，昨日在兩地分別被發現自殺，憑《絹戀》中的東瀛女神打響名堂、曾演出多套日劇和電影的蘆名星，被發現倒斃家中。韓國方面，吳仁惠被發現於家中自殺昏迷，心跳曾...
2020-09-15
為抵禦疫情對勞動市場的衝擊，政府推出保就業計劃，支援僱主向員工發薪，減少僱主裁員的壓力，第一期計劃有近十六萬九千名僱主申請，發揮了「留職保位」的效果，但昨天計劃第二期截止，提出申請的僱主下跌至十五萬八千人，比第一期少了一萬一千人。有工會和學者初步分析，不提申請的僱主，或因業務撐不下去，唯有結業，故此，預料稍後失業率將上升，港府應及早籌劃應對。 疫情重創經濟，部份僱主，尤其是中小企捱不住，無奈結業。有工會近期倡議設立失業救濟金，由於是全新制度，若不是過渡性措施，將造成深遠的財政影響。首先，失業救濟金與現行低收入家庭綜援、N無人士獲關愛基金支援等或會重疊，如何分別，需要各界充份...
2020-09-15
南非版的冠軍人馬獎「二○二○Equus」大賞，於香港時間周日晚上舉行，由於南非上季無馬的佳績呈壓倒性，令今屆的馬王之爭甚激烈。結果上季七勝全勝，包括橫掃雌馬三冠系列的三歲雌馬Summer Pudding，獲選為二○二○年南非馬王，同時成為全年最佳三歲雌馬。另外已退役的大都會錦標盟主「統一世界」，則獲選為最佳年長雄馬，「瓦迪」獲選最佳一哩馬，而霍利時的兒子Luke就連續兩年成為最佳見習騎師。 馬場浮世繪
2020-09-15