  • 2020年9月15日 星期二
  • 27º
  • 94%
熱門： 潛逃台灣新冠肺炎蠔油將軍澳康子妮

日報新聞 > 財經

華僑永亨搶按貸勁減H按息

2020-09-15 列印
　　正當同業相繼收緊按揭優惠之際，已冷待按揭業務約兩年的華僑永亨銀行卻逆向而行，最近大減H按息率，新推H加1.2厘的拆息按揭（H按）計劃，成為全城最低息的H按，現時其H按息低過市場20至30點子。

  不過，該計劃沒有為按息封頂，亦無現金回贈。

華僑永亨自大約兩年前開始冷待按揭業務，當時在市場仍爛搶按揭時率先加按息、取消現金回贈。時至今日，同業因應風險增加等因素而先後加按息、削回贈，華僑永亨對按揭生意取態卻來個大逆轉，轉為積極吸納按揭。

　　據悉，華僑永亨認為現為適當時機再次吸納按揭貸款，於本月近期推出H+1.2厘的H按計劃，但不設封頂息及現金回贈，罰息期2年。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd