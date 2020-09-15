樂享孖展930億超購532倍 科利今掛牌暗盤倍升

樂享互動（6988）昨日截孖展，本報綜合多家證券商，合共錄得近930億元孖展認購，以其公開發售部份合集資1.75億元計算，超購近532倍。今日掛牌的科利實業（1455）昨日暗盤亦「省鏡」，昨日其暗盤價曾高見1.8元，較招股價大升3.5倍，收盤時升幅收窄，每手賺逾兩千元，華住酒店（1179）孖展繼續冷清。



樂享互動主要透過其自有算法，為客戶匹配合適的自媒體，並提供相應廣告營銷方案。由於其業務主要透過微信以及抖音等平台尋找相應自媒體，再加上近年內地短視頻市場發展迅速，有券商曾指客戶因而青睞該股，並指有人將其當作為與去年超購王赤子城（9911）看待。多家證券商均有為其預留不少額度，當中輝立最終合共借出227億元，耀才則借出207億元，信誠借出130億元，富途、大華繼顯以及凱基則分別借出89.77億、55億以及53億元。



與去年超購王赤子城匹比



不過，第五隻回流股份華住酒店（1179）的孖展表現較為冷清，次日招股公開發售部份仍未足額，累計僅錄得1.22億元的孖展認購，是公開發售集資額7.52億元的16%。



另外，個人護理及生活時尚電器製造商科利實業（1455）昨日公佈配售結果，最終每股以招股價下限0.4元定價，香港公開發售部份錄得逾6倍超額認購，一手中籤率為30%，抽18手穩中一手，而乙組合共接獲5份申請，當中兩份申請認購1800手股份，每份涉資540萬元，分別獲配504手，另外三份為頂頭槌飛，每份涉資937.5億元，分別獲配705手。



科利實業在多個暗盤中均有超過一倍升幅，富途暗盤開盤高見1.8元，較招股價大升350%，其後升幅迅速收窄，最終收報0.89元，升122.5%，若不計手續費及佣金，一手5000股帳面賺2050至2450元。每張頂頭槌飛帳面盈利則高達近172.73萬元。



