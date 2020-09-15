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國泰客運大減99% 再提重組炒人難免

2020-09-15 列印
　　醞釀架構重組的國泰（293）公佈，八月載客量繼續大跌98.8%，並暫將九及十月運力定於正常的10%。國泰繼續預告第四季提出重組方案，指出若不因應新常態而調整營運部署，將最終將無法生存，為保障最多員工的生計，架構重組是無可避免。

        國泰顧客及商務總裁林紹波表示，即使已採取果斷措施減少開支，但每月仍然「燒錢」15億至20億元現金。林重提將在第四季就未來的營運規模及模式，向董事局提出建議。由於國泰決定不申請第二輪「保就業」計劃，故最快可於下月提出重組方案，料涉及裁員。

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