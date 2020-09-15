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小米創辦人傳減持 最多套現80億

2020-09-15 列印
　　早前否認退休的小米（1810）聯合創始人、副董事長林斌擬沽售小米股票套現。外電昨引述銷售文件指，林斌擬以每股22.55元至22.85元，減持3.5億股小米股份，每股作價較昨收市價23.55元折讓3%，至4.25%，套現最多80億元。

        今年以來小米股價水漲船高，至今已上漲近118%，9月初還曾創25.7元的新高。

        林斌去年8月曾承諾1年內不減持小米股票，現時承諾期剛過。彭博數據顯示，林斌持有小米2.2%的股份；其此次擬減持的3.5億股，佔小米已發行股本總數的約1.5%。

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