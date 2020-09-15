森馬遭洗倉插84% 再有散戶輸身家

「微信女」騙局停不了，再有散戶中招輸身家。建築工程半新股昨日遭洗倉，森馬(1953)昨開市起便洗倉式下挫，最低曾見0.265元，較前日收市價1.75元，大跌84.9%，交投大增至9227.6萬元。據了解，數月前已有「微信女」在數個炒股群組中推薦買入森馬，惟仍有網民聽信「貼士」在上周沽清持有的小米(1810)，以每股1.74元「All In」(全部買入)該股不幸中伏，更有網民指已損手300萬元。



森馬今年4月下旬上市，當時招股價0.4元，及後逐步向上，至上周五收報1.75元，較招股價已累升約3.4倍。



柯文華虛假交易罪成立



然而，昨開市數分鐘內便股價大跌，由1.7元的蚊股，劈至最少0.265元的毫子股，插水約八成五，最終報0.28元，仍跌八成四，成交額攀升至9227.6萬元。



有苦主向本報記者表示，炒股群組「老師」曾教路炒索信達(3680)，的確達到15%至20%的預期升幅，故對其有一定信心，便聽從他的「貼士」，加上從其他炒股群組收到消息，森馬可從1.52元炒高至1.69元，故在1.75元買入約3萬股森馬，原本預計在暴跌前將其沽出，惟不料昨就「中招」，最後急忙在0.315元出售，倒蝕逾4萬元。



富昌證券聯席董事譚朗蔚指，森馬在數月前就已被炒股群組爆推，當時大家都懷疑是「微信女」個案，但該股愈升愈有，吸引散戶入局。



事實上，證監正嚴厲打擊「搭棚」行為。東區裁判法院昨裁定柯文華就恒富(643)進行虛假交易罪名成立，柯承認控罪，判罰款3萬元及支付證監會調查費用。



經調查發現，柯於2011年5月開始以0.48元至1.3元囤積恒富，2012年9月透過6個由他控制的證券帳戶，將該股推至最高0.6元並將其出售，最終將交易總虧損減低約88.7萬元。



