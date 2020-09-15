  • 2020年9月15日 星期二
  • 27º
  • 94%
熱門： 潛逃台灣新冠肺炎蠔油將軍澳康子妮

日報新聞 > 財經

濟豐：山東廠下季投產

2020-09-15 列印
　　內地瓦楞紙包裝供應商濟豐包裝（1820）主席鄭顯俊昨在電話業績會中表示，山東新工廠預計將於第四季度投入使用，年產能約為7600萬平方米；看好國內後疫情時代的內需增長，相信中秋及淘寶「雙十一」等消費旺季的到來，可帶動公司下半年業務增長。

　　濟豐包裝目前共有11個生產基地，總產能約7.25億平方米。鄭顯俊指，山東新工廠將於9月竣工，預計將於第四季度投入使用，每年可新增產能約7600萬平方米；佛山工廠已確定位置，預期將於明年10月動工，於2021年第三季度投產，年產能約7000萬平方米。

　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd