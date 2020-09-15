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卜蜂斥281億購生豬業務

2020-09-15 列印
　　卜蜂國際（043）昨日公布，旗下附屬公司正大投資，以總代價約281.4億元（人民幣，下同），收購從事豬業務的43家公司的股權資本，收購作價將透過發行正大投資新股份支付，完成交易後，卜蜂持有正大投資的股權將降至佔已擴大股本35%，其餘65%股份，將由賣方所持有。

        卜蜂於公告披露，收購代價約281.4億元，已參考收購目標公司56.17億元利潤保證的5倍市盈率。收購作價亦參考於中國從事豬業務，可比較公司的平均市盈率而制定。

        收購目標於中國22個省有43家公司設有綜合養殖設施，年產量為720萬頭生豬。

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