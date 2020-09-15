中環IFC外望——香港電訊獲專線小巴實時資訊系統合約

香港電訊（6823）公佈，獲運輸署批出「採購連管理、營運及維修專線小巴實時到站資訊系統」合約，總值6500萬元。



香港電訊指，會在專線小巴提供及安裝定位設備，以偵測專線小巴的實時位置，亦會發放各條專線小巴路線的實時到站資訊。乘客可在系統啟用後，透過運輸署的流動應用程式「香港出行易」，查閱專線小巴的實時到站資訊，以方便乘客出行。



根據合約要求，香港電訊會提供全天候的服務熱線，解答大眾的一般查詢，也會為專線小巴營運商提供技術支援及系統維修。有關合約涵蓋港、九及新界超過600條專線小巴路線，涉及逾160間專線小巴營運商旗下約3500輛專線小巴，系統預計將於2022年全面實施。



香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新先生表示，致力利用更多新興技術，包括5G、物聯網、大數據分析及雲端服務，加速智慧城市的發展及提升香港的智慧出行。



新一批iBond傳月底開售



政府今年再發行通脹掛鈎零售債券（iBond），有報道引述消息稱，iBond將於9月29日開售，銷售期可能長達14日至10月中，最終安排下周公佈。



據報道，iBond最快在10月23日在交易所掛牌，更有傳保證回報1厘，最快下周舉行記者會交代詳情。



政府於2011年首次發行通脹掛鈎債券，每年100億元，惟於2017年停發。今年的《財政預算案》公佈，計劃iBond連同銀色債券總發行額將不少於130億元。



以往所發行的iBond通常為3年期，以100股為一手，最低認購額1萬元。派息則為每半年一次，跟本地通脹率掛鈎，若通脹低於1%，甚至出現通縮，亦有1厘保證回報。



高瞻



