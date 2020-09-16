觀望儲局議息 杜指僅升2.27點 世貿：美對華徵關稅違法

市場觀望聯儲局議息結果，以及即將公佈的抗疫紓困方案，美股早段反覆向上。杜指早段曾升184點，見28177點，升0.6%，標普500指數升0.9%，納斯達克指數早段則升1.1%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27995點，升2點；納斯達克指數收報11190點，升133點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見32.07港元，較香港收市價升0.02港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見533.42港元，較香港收市價升3.92港元。



世界貿易組織專家組裁定，根據全球貿易組織的規則，特朗普政府對總額超過2000億美元的中國商品徵收的關稅違法。裁決指，美國的措施針對中國產品，違反國際貿易規則，也沒有充份證據證明有關中國產品得益於不公平貿易競爭。中國商務部表示，希望美方充份尊重裁決，採取實際行動，共同維護多邊貿易體制。



美國聯儲局於周二起召開為期兩天的議息會議，將於本港時間周四凌晨公佈議息結果。雖然市場普遍預期息口維持不變，但聯儲局主席鮑威爾會後的言論，卻將對金融市場帶來重大影響，以及關注會否推出新一輪的刺激計劃。



另外，美國蘋果公司周二發佈會上宣佈了一系列新硬件和一些軟件，包括蘋果手錶系列6、新款iPad Air、Fitness+健身服務等。但未有發佈新iPhone。



市場預期息口不變



此外，由共和、民主兩黨眾議院議員成立的小組，即將公佈刺激經濟方案，以減輕疫情帶來的影響，該項方案亦是市場焦點。



經濟數據方面，美國八月進口物價按月上升0.9%，高於預期的升0.5%。出口物價按月升0.5%，亦高於預期的升0.4%。



歐洲股市周二收高。投資者將焦點轉移至英倫銀行即將舉行的央行會議。英國富時100指數收報6105.54點，升79點，升幅1.32%。德國DAX指數收報13217.67點，升24點，升幅0.18%。法國CAC指數收報5067.93點，升16點，升幅 0.32%。



港股方面，恒指連升三日，成功收復10天線（24671）及100天線（24675），收漲92點，報24732點，成交增至1159億元。但遭股東減持的小米（1810）逆市捱沽，急挫逾半成；大笨象滙控（005）則低見32元，再創海嘯後新低。



恒指三連升高收92點



小米遭副董事長折讓減持，雖然承諾五年內不再減持，股價仍急挫5.1%，收報22.35元，成交居首達145億元，為表現最差藍籌股；滙控早段低見32元，跌穿今年8月4日低位，創海嘯後新低，終收降0.47%，報32.05元。