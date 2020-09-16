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人幣升穿6.8創逾一年高

2020-09-16 列印
　　中國8月經濟數據勝預期，加上美匯走弱等因素，刺激人民幣急升，並升穿6.8關口，在岸價（CNY）日盤收報6.7775兌1美元，大漲460點子，創逾16個月新高。市場普遍看好人民幣走勢，估計有望上試6.7。

　　人民幣離岸價（CNH）隔晚外圍顯著大升，由6.83升上6.80，昨日升勢加速連破幾關，最多曾大升423點子，高見6.7661兌1美元，創逾16個月高位；人民幣兌每百港元則曾高見87.31。截至晚上8時離岸價報6.7730，在岸價報6.7721。

兌百港元高見87.31

　　光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，人民幣顯著走強受多項因素影響，包括內地經濟數據較預期好，以及美匯指數走弱等。
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