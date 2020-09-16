明源雲首日超購98倍 滙豐0.8厘孖展搶客

新股市場繼續升溫，券商孖展額度供不應求，不少散戶「大喊」孖展難求，有銀行趁機推出超低息率優惠吸引IPO客戶。內地軟件解決方案供應商龍頭明源雲（909）昨日起招股，滙豐（005）針對該股推出認購貸款服務，年利率低至0.8厘。



明源雲昨日首日招股，綜合多間券商數據顯示，該股目前錄得574.09億元孖展認購，若以公開發售部份集資6.17億元計算，超額認購逾98倍。當中輝立借出155億元、耀才借出110億元、信誠借出70億元、大華繼顯借出65億元，富途、英皇以及凱基分別借出52.67億、35億以及30億元。



近期券商新股孖展息率較早前上漲，由數月前約2厘，回升至2.7厘左右。但滙豐在新股熱潮下，認購貸款息率不升反降，由早前歷史「凍資王」農夫山泉（9633）的1厘，至日前新股樂享互動（6988）的0.9厘，是次對明源雲的認購貸款金額若高於300萬元，年利率僅0.8%，若低於300萬年利率則為1%。



另外，每個新股貸款申請最低為10萬元，上限2000萬元。除此以外，招商永隆亦提供新股認購貸款，年利率1.98%，部份券商若認購股數較少，亦會推出免息優惠。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，過往券商孖展額度均與不同銀行合作獲得，雖然現時部份銀行息率會較券商便宜，但投資者須留意在銀行投資戶口會收取包括存倉費，沽出股票需要收取手續費及佣金等費用，另外較重要一點是，券商能夠提供暗盤服務。



科利首掛飆2.3倍



另外，科利實業（1455）昨日掛牌，該股高開137.5%，報0.95元，其後股價一直維持在1元左右，收市前再度抽升，報1.32元，較招股價0.4元勁升230%。不計手續費及佣金，一手5000股賺4600元。



