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港匯強勢 金管再沽27億港元

2020-09-16 列印
　　港匯連日徘徊於7.75強方兌換保證價，金管局連續兩日入市，繼周一晚在紐約時段沽出3.88億港元後，昨於香港時段再沽出27.13億港元，令周四（17日）銀行體系總結餘增至2094.13億元。市場人士預期，資金將持續流入本港，總結餘可能會增至2500億元。

　　港匯昨日大部份時間高企於7.75兌1美元。華僑永亨銀行經濟師李若凡指，港匯偏強，主要由於本港有頻密IPO活動，加上美匯轉弱，令港元在內的亞洲貨幣走強。她續指，由於未來仍有多隻IPO，同時9月有季結因素，故料短期港元需求強勁，港匯會不斷觸及7.75，隨著螞蟻科技集團擬來港上市，相信屆時金管局入市規模會較大。

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