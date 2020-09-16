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百分百貸款上限增至500萬

2020-09-16 列印
　　新冠肺炎疫情持續，早前業界希望政府放寬「百分百擔保特惠貸款」的貸款上限。昨日按證保險公司公佈，為進一步紓緩中小企資金周轉壓力，將每間企業最高貸款額由6個月，提高至12個月僱員薪金及租金總和或500萬元，以較低者為準。並將整體信貸保證承擔額由500億元，提升至700億元；特惠貸款最長還款期由3年增加至5年，本港銀行陸續表示配合。

　　香港按揭證券公司全資擁有的按證保險公司，昨日公佈「百分百擔保特惠貸款」改善措施，稱現已借款企業如有需要，可向貸款機構申請增加貸款額或延長還款期，一般情況下因須遞交額外證明文件，措施將於本周五（18日）起接受申請。

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