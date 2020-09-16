恒大汽車引「雙馬」投資 股價仍高配售價一成

恒大汽車（708）配股出現「雙馬」身影，昨日引入馬化騰創辦的騰訊（700）、阿里巴巴（9988）創辦人馬雲成立的雲鋒基金等投資者，集資40億元。恒大汽車昨日股價跌11.5%，收報25.05元，仍較配股價高10.6%。



恒大汽車表示，以先舊後新方式配股，引入騰訊、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行等多名國際投資者，籌集約40億元，用作一般企業用途。配股後沒有承配人成為主要股東，故未有披露各投資者的持股比例。



該公司計劃配售1.76億股，佔擴大後股本2%，每股作價22.65元，較周一收市價折讓近20%。完成後大股東恒大集團（3333）於該公司的持股由74.99%，降至73.5%，由於沒有承配人成為主要股東，故未有披露各投資者的持股比例。



料明年下半年量產



上月恒大健康正式改名為恒大汽車，今次是自2018年涉足電動車業務以來首度集資，最近發佈六款「恒馳」車型，揚言三至五年內成為世界規模最大新能源車集團。該公司總裁劉永灼早前表示，新車將於明年上半年試產，並在下半年量產，正籌建汽車展示體驗、銷售及維修中心等。恒大汽車配股價雖折讓約兩成，但該股昨日股價只跌11.5%，收報25.05元，較配股價仍高10.6%，成交額勁飆至50.7億元。



京華山一國際研究部主管彭偉新表示，今次集資額不少，足夠讓未有實際成果的恒大汽車「燒錢」一段時間，追回同業發展進度。他又指，今次入股的投資者持股比例很小，故相比回報，或更反映其扶持中國電動車企使命，「未來要有一間公司同Tesla比併，可能寄望恒大汽車。」



彭偉新認為，配股為更多機構投資者確立其投資價值，對股價注入強心針，倘若股價回吐至配股價水平值得吸納。



