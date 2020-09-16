傳騰訊敲定星設亞洲業務中心

備受外國制華牽連的騰訊（700），據報已選定新加坡為亞洲業務中心，包括將國際遊戲發行轉移境外，目前正在當地招聘員工。



彭博引述消息人士報道，騰訊經歷早前美國及印度禁令後，已選定在新加坡設立亞洲業務中心。報道指，騰訊以往一直都在探討這個方案，今年因應政局緊張加快步伐，包括將國際遊戲發行等業務轉移到境外。



報道引述騰訊聲明表示，該集團除了在馬來西亞、印尼和泰國，亦將在新加坡設立辦事處，以支持在東南亞及其他地區發展業務，目前正在招聘技術和業務開發人員。根據騰訊招聘網站顯示，目前正在新加坡物色72個職位，包括海外遊戲、微信支付、騰訊雲等部門。



疑應對美制裁禁令



在中國對外緊張局面下，美國總統特朗普八月簽署行政命令，擬禁止與「WeChat」相關交易，騰訊曾回應指，中國「微信」與國際版「WeChat」是不同應用程式，其後亦將海外企業版「WeChat Work」改名為「WeCom」，疑與應對禁令有關。



另外，印度早前擴大中國程式禁令，騰訊《絕地求生》手遊在內的手機程式遭到封殺，促致遊戲開發商收回騰訊在印度代理權。



事實上，擁有6.5億人口的東南亞國家，在智能電話使用愈來愈普及，成為中國科網企業必爭之地，阿里巴巴（9988）據報有意斥資30億美元，入股總部設於新加坡的叫車平台Grab。短片程式抖音母企字節跳動，亦傳計劃未來三年於新加坡投資數十億美元，並與騰訊系的電商公司Sea、阿里旗下的螞蟻集團等共同開發當地虛擬銀行。騰訊昨日收報529.5元，無升跌。



