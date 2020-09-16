中環IFC外望——傳阿里推新製造平台「迅犀」

內地媒體引述消息報道，阿里巴巴（9988）的新製造平台「迅犀」即將上線。這極有可能是其對內地媒體預告今日阿里動物園「有新動物」出沒一事。



消息人士透露，阿里的智能工廠平台迅犀已低調潛行3年，暫時只向商業客戶開放。



根據企查查，阿里巴巴迅犀（杭州）數字科技成立於2018年3月19日，屬科技推廣和應用服務業，而淘寶天貓總裁蔣凡則擔任公司法定代表人，公司唯一股東為淘寶中國。



2016年，馬雲首次提出「五新」：新零售、新製造、新金融、新技術、新能源。而新製造平台迅犀歷時3年，屬內部保密的項目。



陳茂波：第三輪抗疫基金總額240億



財政司司長陳茂波宣佈推出總額240億元的第三輪防疫抗疫基金，當中45億元會直接向受疫情重創行業提供資助，包括飲食、旅遊、航空及運輸業等。而綜援援助失業人士計劃將延長多6個月。



政府將提供租金寬免收費豁免和進一步差餉寬減，總值約50億元，包括延長政府物業及短期租約等合資格租戶75%租金寬免或100%租金寬免6個月。



早前公佈的27類政府收費，會再寬免多一年，另加額外7項收費寬免，就非住宅用途水費及排污費的75%減免措施延長4個月。



此外，2020至21年度第三和第四季，非住宅物業單位的差餉寬減上限由每季1500元增至5000元。港府亦要求房委會、房協、科學園、機管局和數碼港向商戶提供租金減免，料涉款10億元。



政府將優化中小企融資擔保計劃下的百分百擔保特惠貸款，最高貸款額由6個月提高至12個月僱員薪金及租金總和或500萬元，以較低者為準。



陳茂波表示，連串支援及寬減措施涉及超過3000億元。



高瞻